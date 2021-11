Il Pozzallo Calcio torna a giocare tra le mura amiche

Domenica prossima il Pozzallo Calcio affronterà nel campionato di prima categoria il Catania San Pio X e potrà fruire dello stadio comunale ristrutturato con il terreno di gioco in erba sintetica.

Purtroppo, per problemi legati all’emergenza Covid, la gara dovrà effettuarsi a porte chiuse, senza presenza di pubblico perché si è in attesa che la Commissione di Pubblico Spettacolo possa approvare il piano antipandemico.

Naturalmente, l’Amministrazione Comunale cercherà, nel più breve tempo possibile, di attivarsi per fare approvare quest’ultimo adempimento e permettere finalmente la partecipazione a tutti gli sportivi pozzallesi di assistere alle partite, per supportare la propria squadra in uno stadio ristrutturato.

Salva