Unitre Modica: riparte l’attività sociale

Con la presenza e l’intervento del presidente nazionale dell’Università della Terza Età, Piercarlo Rovera, sarà inaugurato, nel corso di uno specifico incontro pubblico, l’anno accademico 2021-2022 della sede Unitre di Modica. L’appuntamento è fissato per Venerdì 12 novembre alle ore 17,00 presso la sala Triberio del Palazzo della Cultura della Città della Contea. Una inaugurazione che, oltre ad ufficializzare l’apertura della prossima attività sociale dell’associazione, rappresenta il momento, quanto mai significativo ed atteso da tempo, della effettiva ripresa dell’attività dell’associazione, rimasta per tanti mesi bloccata per effetto dei provvedimenti resisi necessari per limitare la diffusione del covid 19. Un momento che sarà vissuto con giustificata emozione e comunque nel rispetto delle norme varate per prevenire ogni contagio. I lavori, alla presenza delle autorità e dei presidenti e dei rappresentanti delle altre sedi Unitre della provincia di Ragusa, saranno aperti dal Coro Unitre, che si esibirà con l’inno nazionale e l’inno dell’associazione e saranno introdotti dal Presidente della locale sede, Rinaldo Stracquadanio con la presentazione del programma sociale elaborato dal Consiglio Direttivo. Dopo i saluti istituzionali, seguirà quindi la relazione del presidente dell’Unitre di Catania sul tema “La Sicilia ed il cambiamento climatico. Rischi e Rimedi”. E’ quindi previsto l’intervento del Presidente Nazionale, Piercarlo Rovera, che parlerà dell’Unitre in Italia e si soffermerà sul suo nuovo ruolo divenuto ancora più importante a seguito della approvazione della recente legge sul terzo settore. L’incontro è pubblico e per partecipare è richiesto il green pass.

