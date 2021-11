Un peschereccio si è arenato proprio vicino alla sede ella Capitaneria di Porto di Pozzallo. A bordo ci sono 400 migranti. L’imbarcazione è entrata fino al porto e quindi si è arenata. Gli occupanti durante la notte dovrebbero lasciare il peschereccio che al momento non è in sicurezza. L’hotspot non può ospitare i migranti. Il Comune di Pozzallo ha concesso una palestra. Difficoltoso l’intervento.

Salva