Vittoria. Consegnate le chiavi dello Stadio Comunale

Con un’apposita ordinanza, firmata dal dirigente del settore sport del Comune, Giorgio La Malfa e con il visto del Sindaco è stata intimata alla società che gestiva l’impianto sportivo, la consegna immediata delle chiavi dello stadio Comunale di Vittoria Gianni Cosimo.

Si sono svolte ieri mattina tutte le procedure di sgombero della struttura. La società, la ASD Ragusa, gestiva l’impianto dal 2017, ospitando diverse discipline sportive. Venendo meno agli adempimenti contrattuali, il Comune ha dovuto procedere alla revoca del contratto con effetto immediato.

“È inammissibile l’incuria ed il degrado in cui versa lo Stadio Cosimo, denuncia il Sindaco Francesco Aiello, che in passato ha ospitato le imprese calcistiche del Vittoria in serie C. Abbiamo tanti giovani che hanno deciso di cimentarsi nella disciplina del gioco del calcio e a loro dobbiamo la messa a disposizione di una struttura idonea. Il nostro obbiettivo è quello di far ritornare in auge la squadra del Vittoria Calcio composta da tanti calciatori locali e acclamata e seguita da tanti tifosi. Acquisite le chiavi, che adesso sono in nostro possesso, sin da subito cominceremo a lavorare per rimettere in piedi quest’importante struttura allo scopo di restituirla al suo ruolo di struttura primaria per il calcio vittoriese”- ha concluso il Sindaco Francesco Aiello.

