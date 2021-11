Ventilato blocco trasportatori, Pino (MPSI): “Danno gravissimo”

Pur comprendendo le legittime rivendicazioni dei lavoratori e degli autotrasportatori, non possiamo far finta di nulla”. E’ quanto afferma Daniela Pino, componente del direttivo provinciale del Movimento politico Sviluppo ibleo, a proposito della ventilata protesta degli operatori del settore che avrebbe ricadute pesantissime soprattutto per il territorio di Vittoria dove insiste il più grande mercato ortofrutticolo del Sud Italia. “Non possiamo permettere – chiarisce Pino – che si verifichi un blocco che condannerebbe la nostra agricoltura e quindi la nostra economia. Si propongano iniziative alternative, utili e propositive e non dannose. Siamo già in fortissima sofferenza, veniamo da una situazione difficile, molto complessa a causa dell’emergenza sanitaria, con imprese che non ce l’hanno fatta e altre che sopravvivono a stenti. Un blocco, quindi, rischierebbe di mettere ancora più in crisi il nostro tessuto imprenditoriale, con rischi di speculazione sui prezzi dagli effetti disastrosi”. “Auspichiamo – conclude Pino – che tutte le istituzioni si muovano nella totale sinergia e in sintonia, a partire dal primo cittadino di Vittoria e dal presidente della Regione, e che ci si dia da fare per convocare un incontro aperto alle associazioni di categoria così da individuare le opportune iniziative che andrebbero proposte per cercare di evitare la protesta”.

