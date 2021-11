Vittoria. Vertice Mpsi del dopo voto. Ecco le priorità

“Noi ci siamo. E ci saremo ancora di più nel prossimo futuro. Lo dobbiamo alla nostra base, alle numerose persone che, anche ieri sera, hanno voluto confermare il proprio impegno per la nostra città all’interno della realtà politica che rappresentiamo. Lo dobbiamo anche e soprattutto a Vittoria, la nostra città”. E’ questo l’esito della riunione promossa dal gruppo Movimento politico Sviluppo ibleo di Vittoria in federazione con la Lega Sicilia. A guidare l’incontro il leader del movimento, il presidente Andrea La Rosa, che è anche responsabile provinciale Enti locali della Lega. E’ intervenuto pure il segretario cittadino Mpsi, neoconsigliere comunale, Biagio Pelligra, e il segretario cittadino della Lega, Stefano Frasca. Sono stati numerosi gli argomenti trattati, dopo avere concluso l’analisi del voto sulle scorse elezioni. In primo piano le questioni legate a: sicurezza, immigrazione, servizi, sviluppo e imprese, partecipazione e rilancio del territorio. Sono state individuate come vere e proprie priorità. “Un’analisi franca e attenta – chiarisce La Rosa – e che a breve ci vedrà pronti per una nuova governance della struttura politica a livello locale. Tutto ciò attraverso il coinvolgimento e la partecipazione democratica con la costituzione di veri e propri gruppi di lavoro tematici. Come sempre, numerosi i soggetti presenti che ci hanno stimolato ad andare avanti facendo affidamento su tutto il loro entusiasmo. Sì, c’è ancora molto da fare, molto da riprogrammare. Ma la decisione di ripartire dalla nostra gente, di mettere in campo tutto il nostro impegno, confrontandoci con il territorio, è di quelle che danno valore a ogni cosa che facciamo. Noi ci siamo, quindi, e continueremo a dare il massimo come abbiamo sempre fatto per il bene della città di Vittoria e Scoglitti”.

