Scicli, approvata perimetrazione del parco dei tre Colli

Giornata storica per Scicli.

È stata approvata in consiglio comunale all’unanimità dei presenti la perimetrazione del parco dei Tre Colli.

Una giornata storica sono poche le città in Italia che possono vantare nel raggio di duecento metri dal centro un sito Unesco e un parco Archeologico.

“Un grazie a chi si è speso per questo importante obbiettivo che sicuramente avrà una ricaduta economica e culturale non solo per la nostra città ma per tutto il sud est della Sicilia – il consigliere comunale Vincenzo Giannone – .

Un grazie in primis va a chi ci ha creduto per primo è per disgrazia non sono con noi:

la compianta Anna Maria Sammito, dirigente delle Sovrintendenza di Ragusa, l’architetto

Calogero Rizzuto è l’dimenticabile assessore regionale Sebastiano Tusa.

Oggi i ringrazianti vanno al soprintendente Antonio De Marco e ai suoi collaboratori, agli uffici comunali e all’onorevole Orazio Ragusa promotore e ideatore di questo importante progetto

