Modica. Presentazione di “Storie in Pigiama” di Marilisa Iacono.

Si terrà domenica 7 novembre alle 18.30 al Castello dei Conti di Modica, la presentazione del libro “Storie in Pigiama” di Marilisa Iacono, edito da Albatros. Un lavoro che nasce durante il periodo del Covid e della Dad, realizzando l’idea di mettersi in gioco con un progetto che vede coinvolti anche i genitori e gli alunni. Lei maestra di scuola primaria, ha deciso di elaborare un percorso immaginativo proponendo ai bambini delle storie simboliche che sono raccolti in questo saggio e che sono accompagnate dai disegni realizzati dagli stessi bambini, protagonisti indiscussi di “Storie in Pigiama”, come ci tiene a rilevare la stessa autrice. L’evento di domenica sarà un vero è proprio viaggio tra le storie contenute nel libro, un viaggio fatto di emozioni che prenderanno vita grazie alla danza delle piccole allieve di Mirella Maltese del Centro Studio Danza Tersicore e alla musica degli Armonici di Elvira Mazza. Iacono, che è alla sua seconda pubblicazione, ha partecipato con “Storie in Pigiama” al Salone Internazionale del libro di Torino. Riteniamo l’evento di notevole importanza – hanno dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate e l’Assessore Monisteri – perché è importante oggi vedere riunite le famiglie in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo. All’iniziativa ritenuta lodevole dall’Amministrazione, è stato concesso il patrocinio del Comune.

