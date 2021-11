On. Assenza: “Scongiurare il fermo degli autotrasportatori”

Scongiurare il fermo degli autotrasportatori. Assenza: “Giuste le rivendicazioni, ma devastanti i danni all’economia. Il Governo nazionale intervenga immediatamente”

“Pur considerando sacrosante le rivendicazioni avanzate, invitiamo le associazioni che rappresentano gli autotrasportatori a riconsiderare la loro scelta di fermo del settore per i giorni che vanno dall’8 al 12 novembre. Per i danni alle imprese e all’economia, per gli effetti deleteri relativi ai rischi speculativi sui prezzi che causerebbero ulteriori disastri.

Pur comprendendo le ragioni della protesta, riteniamo indispensabile che la vertenza trovi al più presto una giusta ricomposizione. Ci appelliamo al senso di responsabilità da parte di tutti e chiediamo al Presidente Nello Musumeci e all’Assessore Marco Falcone di convocare immediatamente i rappresentanti delle associazioni di categoria per concertare le opportune azioni da intraprendere a livello nazionale ed evitare danni ai cittadini, alle imprese e all’intero Paese”.

Lo ribadisce l’on. Giorgio Assenza, Presidente del Collegio dei Questori all’ARS.

