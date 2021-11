L’Onorevole Scalfarotto in visita all’Hotspot di Pozzallo

Nella mattinata di oggi, il Prefetto Michele di Bari, Capo Dipartimento delle Libertà Civili dell’Immigrazione del Ministero dell’Interno, accompagnato dal Sindaco Roberto Ammatuna, ha visitato la nave quarantena Allegra ormeggiata nel Porto di Pozzallo per lo sbarco di 101 immigrati per fine quarantena.

Alle ore 12:00 il Sindaco e il Prefetto di Bari si sono successivamente incontrati con il Sottosegretario del Ministero dell’Interno On. Ivan Scalfarotto all’interno dell’Hotspot per una visita di quest’ultimo alla struttura di accoglienza. Sindaco Roberto Ammatuna: queste visite dimostrano la grande attenzione del Ministero dell’Interno per la Città di Pozzallo.

