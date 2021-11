Convertire video YouTube in file MP3

YouTube è una delle piattaforme più popolari quando si tratta di ascoltare musica e guardare un video. Indipendentemente dal tipo di contenuto che state cercando, YouTube ha tutto. Dalla musica rock anni ’70 al pop coreano, si possono trovare tutti i generi musicali su YouTube. Quante volte abbiamo passato nottate ad ascoltare la nostra musica preferita gratuitamente grazie a YouTube? Ma, puoi scaricare questi file sul tuo telefono Android o iPhone? Attualmente, YouTube non offre questa funzionalità gratuitamente. Tuttavia, non c’è bisogno di preoccuparsi perché abbiamo una soluzione semplice ed efficace, un convertitore mp3.

Per scaricare il link YT in MP3, copia il link da YouTube. Ora, incolla questo link nella scheda di ricerca. Fai clic destro sul download e premi invio, procedi poi quindi cliccando scarica per completare l’operazione ed ottenere ciò che abbiamo scelto.

Cos’è un MP3 Converter?

Un convertitore per YouTube estrapola un file mp3 dai video di YouTube in un formato MP3 che potrai quindi ascoltare in qualsiasi momento. È facile ed immediato da usare, e ti dà una versione MP3 dei tuoi video preferiti di YouTube con pochi clic, in modo del tutto sicuro.

Come convertire i video di YouTube in MP3?

Supponiamo che non puoi riprodurre l’audio nel tuo paese o vuoi un backup delle tue canzoni preferite. In questo caso, troverete semplice convertire i video in MP3. Per prima cosa, copia e incolla l’URL del video nella casella del convertitore che appare nella pagina del convertitore. Se puoi vedere una miniatura del video sullo schermo una volta premuto “Invio”, allora significa che è compatibile con questo strumento. Poi, cliccate su “Invio”, e la vostra canzone dovrebbe iniziare a scaricarsi automaticamente.

Perché c’è bisogno di un convertitore?

YouTube è stato progettato come un sito web dove le persone possono guardare video ed altri contenuti, come ad esempio brani musicali con immagini o testo all’interno di un video. È uno dei siti web più popolari del pianeta, quindi ci sono senza dubbio molti video gratuiti che si possono guardare a costo zero. Tuttavia, dove ci sono contenuti protetti da diritti, in questo caso non sarebbe possibile ottenere questo specifico file audio.

