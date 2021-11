Modica, albo d’oro dei caduti in guerra Donato alla biblioteca

Alla presenza dell’assessore alla cultura Maria Monisteri e dello staff della biblioteca comunale, Fabrizio Corso ha donato il nuovo albo d’oro aggiornato dei caduti modicani della Grande Guerra, frutto di un intenso lavoro di ricerca e spesa di tempo ed energie.

Ben 810 i giovani concittadini inseriti nell’albo, a fronte dei 653 presenti nel precedente albo d’oro redatto dal Comune di Modica nel 1923.

Ben 157 soldati modicani di cui si erano perse le tracce per scarsezza di documenti e, soprattutto, per errori di storpiatura dei cognomi (esempio Iemmolo scritto sulla lapide Femmolo)..

Interessante sapere che la sede che ospita la biblioteca è il palazzo appartenuto alla famiglia Moncada e che il Sottotenente Ottorino Moncada (studente all’epoca presso la facoltà di Medicina di Catania), fu proprio uno dei caduti modicani della Grande Guerra, perito presso l’ospedale di Plava nel gennaio del 1916.

Le sue lettere e i suoi diari degli appunti del corso per Ufficiali a Modena, sono conservate insieme a lettere del fratello minore Antonino presso l’Archivio di Stati di Ragusa.

È già attivo e online il sito web www.cadutimodicani.it.

