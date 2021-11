Argentina. Il 14 novembre elezioni legislative. Partiti a caccia di voti

Ore frenetiche in Argentina con i partiti impegnati casa per casa a fare proseliti in vista delle elezioni legislative del prossimo 14 novembre. Atti finali della campagna elettorale che si concluderà giovedì 11 novembre. La campagna del Frente de Todos (FDA) si terrà nell’area del parco Nestor Kirchner, nello stesso luogo dove nel 2019 è stata lanciata la formula presidenziale vincente di Alberto Fernández e Cristina Fernández. L’iniziativa di concludere la campagna elettorale al parco Kirchner è venuta alla Fernandez che ha ritenuto importante ritornare nel luogo in cui ha raccolto l’adesione popolare del loro programma politico. Rimane molto difficile per quella data la partecipazione della vice presidente, sottoposta giovedì scorso a un intervento di isterectomia. Se le condizioni di fisiche glielo permetteranno e otterrà il via libera dei sanitari, sarà al fianco del presidente Alberto Fernández. Si stima che i peronisti presenti alla cerimonia di chiusura della campagna elettorale Frente de Todos saranno almeno 20mila, tra militanti, governatori, sindacalisti, sindaci e rappresentanti dei movimenti sociali. I peronisti tuttavia dovranno vedersela con il partito all’opposizione Insieme per il Cambiamento, due diversi modi di intendere il futuro dell’Argentina. Frente de Todos prova a riguadagnare spazio, dopo la sconfitta subita alle primarie dello scorso mese di settembre. Per fare ciò, sta svolgendo una capillare attività di porta a porta nelle province e nei comuni, per riguadagnare spazio e convincere elettori che gli hanno voltato le spalle nell’ultima consultazione settembrina.

