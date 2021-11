A Pozzallo il 44^ anniversario della morte di Giorgio La Pira.

Si è tenuto, stamani, allo Spazio Cultura “Meno Assenza”, il convegno sul 44^ anniversario della morte di Giorgio La Pira alla presenza del Sindaco di Pozzallo, del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, Prefetto Michele Di Bari e di Sua Eccellenza Reverendissima Antonio Staglianò, Vescovo della Diocesi di Noto.

Il dibattito, di altissimo spessore culturale, ha riguardato le tematiche della legalità e dei valori fondanti del cristianesimo connessi al fenomeno, estremamente attuale, dell’immigrazione che Giorgio La Pira, più di ogni altro e prima di tutti, ha saputo profetizzare con grande lungimiranza.

Oggi – dichiara il Sindaco – “è stata una bella giornata, ricca di contenuti ed ulteriormente impreziosita dalla presenza del Prefetto Di Bari a cui va, da parte mia e di tutta la città di Pozzallo, un profondo e sincero ringraziamento per la concreta vicinanza e per l’affetto dimostrato all’intera città”.

Un doveroso ringraziamento – aggiunge il Sindaco – “va a Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo di Noto, a Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa, al Questore, a tutte le Forze dell’Ordine per la loro presenza oggi a Pozzallo, agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giorgio la Pira” ed a tutti coloro i quali si sono prodigati per l’ottima riuscita dell’evento”.

