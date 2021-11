Fondi alle scuole iblee per digitalizzazione aule e segreterie

“Alle scuole della provincia di Ragusa arriveranno oltre 2 milioni di euro per progetti di digitalizzazione delle aule scolastiche e delle segreterie”. Lo annuncia la deputata Marialucia Lorefice (m5s), presidente della Commissione Affari Sociali della Camera con riferimento alla graduatoria stilata in seguito all’avviso Pon del Ministero dell’Istruzione da 455 milioni di euro.

“Sono felice – prosegue la presidente – che molte istituzioni scolastiche della nostra provincia abbiano aderito al bando che io stessa avevo segnalato ai dirigenti scolastici nel mese di settembre invitandoli a sfruttare questa opportunità per rendere le nostre scuole più innovative e inclusive.

Ecco la graduatoria delle scuole beneficiarie dei finanziamenti per la nostra provincia:

1. Comiso – Scuole elementari Primo Circolo Comiso De Amicis – 24.625,31 €

2. Ragusa – Istituto Comprensivo Berlinguer – 36.937,95 €

3. Modica – Istituto Professionale Alberghiero Principe Grimaldi – 51.713,18 €

4. Vittoria – Istituto Comprensivo Giuseppe Caruano – 32.012,89 €

5. Scicli – Istituto Comprensivo Giovanni Dantoni – 36.937,95 €

6. Ragusa – Liceo scientifico Fermi – 57.869,49 €

7. Modica – Istituto comprensivo Marta Ciaceri – 51.713,18 €

8. Acate – Istituto comprensivo Cap. Puglisi – 44.325,56 €

9. Ragusa – Liceo Scientifico Enrico Fermi – 60.332,06 €

10. Ragusa – Istituto Superiore Galileo Ferraris – 96.038,76 €

11. Pozzallo – Istituto Superiore Giorgio La Pira – 41.863,06 €

12. Vittoria – Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia – 34.475,45 €

13. Pozzallo – Istituto Comprensivo Antonio Amore – 40.631,76 €

14. Ragusa – Scuola Secondaria di Primo Grado C.P.I.A. Ragusa 64.579,75 €

15. Ragusa – Scuole elementari Palazzello – 25.856,57 €

16. Ispica – Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina – 32.012,89 €

17. Ispica – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci – 33.244,18 €

18. Scicli – Istituto Comprensivo Elio Vittorini – 56.638,25 €

19. Scicli – Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani – 40.631,76 €

20. Vittoria – Istituto Comprensivo Portella della Ginestra – 41.863,06 €

21. Vittoria – Istituto Tecnico Commerciale F. Besta – 46.788,12 €

22. Modica – Istituto Superiore Giovanni Verga – 61.563,30 €

23. Comiso – Istituto Comprensivo Gesualdo Bufalino – 14.775,19 €

24. Vittoria – Istituto Comprensivo Francesco Pappalardo – 48.019,38 €

25. Vittoria – Istituto Comprensivo San Biagio – 20.931,50 €

26. Vittoria – Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Colonna – 57.869,49 €

27. Vittoria – Istituto Superiore G. Marconi- 44.325,56 €

28. Ragusa -Istituto Superiore G.B. Vico – Umberto I – R. Gagliardi -77.569,76 €

29. Comiso -Istituto Comprensivo Luigi Pirandello – 68.950,88 €

30. Vittoria – Istituto Comprensivo Filippo Traina – 55.406,95 €

31. Modica – Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani – 73.875,95 €

32. Ragusa – Scuole Elementari Mariele Ventre – 24.625,31 €

33. Ragusa – Istituto Comprensivo S. Quasimodo – 49.250,63 €

34. Scicli – Istituto Superiore Quintino Cataudella – 59.100,76 €

35. Comiso – Istituto Superiore Giosué Carducci – 72.644,69 €

36. Ragusa – Scuole elementari Paolo Vetri – 34.475,45 €

37. Chiaramonte Gufi – Istituto Comprensivo S.A. Guastella – 33.244,18 €

38. Modica – Istituto Comprensivo Carlo Amore – 51.713,18 €

39. Pozzallo – Istituto Comprensivo G. Rogasi – 38.169,25 €

40. Giarratana – Istituto Comprensivo Luigi Capuana – 22.162,77 €

41. Vittoria – Scuole elementari Vittoria Quarto Circolo 28.319,12 €

42. Santa Croce Camerina – Istituto Comprensivo Psaumide Camarinense – 45.556,83 €

43. Ispica – Istituto Superiore Gaetano Curcio – 67.719,63 €

44. Modica – Scuole elementari Piano Gesù – 20.931,50 €

45. Ragusa – Istituto Comprensivo Vann’anto’ – 43.094,31 €

46. Ragusa – Istituto Comprensivo Francesco Crispi – 40.631,76 €

47. Vittoria – Istituto Superiore Giuseppe Mazzini – 76.338,49 €

“Il finanziamento – spiega Lorefice – è finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen utili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie innovative e inclusive; permette inoltre di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Ringrazio il governo ed in particolare la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, che nei mesi scorsi è stata ricevuta in visita istituzionale nel nostro territorio, per l’impegno profuso per accrescere le competenze dei nostri studenti e rendere le scuole luoghi sempre più sicuri, efficienti ed innovativi”. Conclude la presidente.

Salva