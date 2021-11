Avimecc Volley Modica, D’Amico: “Restiamo concentrati”

L’Avimecc Volley Modica è pronta a tornare in campo e a sfruttare il fattore entusiasmo sulle vittorie accumulate in questo inizio di stagione. Vincere aiuta a vincere anche se non deve essere motivo di distrazione, bisogna restare concentrati e pensare al fatto che si è messo un mattone che da solo non farà mai il castello che tutti si augurano di vedere a fine stagione.

Di questo ne è convinto anche coach D’Amico che sta vivendo questo momento con il giusto equilibrio di chi vuole godersi il momento pur senza cullarsi. Le idee sono chiare e la voglia di scendere in campo con carattere non mancherà nemmeno nelle prossime giornate, con la speranza di sfruttare fino in fondo il fattore Palarizza.

Sul momento della squadra D’Amico spiega: “Sicuramente dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto fin qui. È vero che siamo solo alla quarta giornata, ma sono comunque punti che abbiamo accumulato e che ci troveremo più avanti in stagione”.

Sulla sfida contro Lecce che aspetta i suoi ragazzi Domenica: “Siamo certi che sarà una sfida difficile. Alla fine del mercato loro erano considerati tra i favoriti del girone e questo di sicuro non cambia adesso. Noi veniamo da una vittoria ed avremo entusiasmo e fattore campo, loro vengono da una sconfitta e sono certo che avranno il dente avvelenato, quindi non possiamo distrarci”. – poi in rapporto all’ultima sfida – “Sicuramente non possiamo permetterci le distrazioni avute con Ottaviano, se molliamo qualcosa come nella scorsa giornata la pagheremo più cara”.

Sulla formazione di Lecce spiega che: “Hanno uomini che sono abituati a calcare questi campi, hanno una formazione davvero forte. Il loro argentino sa bene come far girare bene una squadra ed è affiancato da uomini d’esperienza. Dobbiamo sicuramente giocare e quindi è il campo a dare il verdetto finale, ma non sarà per niente facile”.

Poi sui suoi ragazzi spiega la situazione con alcuni dei ragazzi: “Stiamo lavorando tanto per migliorare i fondamentali e farci trovare sempre più pronti. Con Martinez il nostro obiettivo è quello di portarlo ai livelli degli opposti di categoria, vuole essere importante e noi vogliamo che sia così. Aspettiamo ancora Lončar, per lui la stagione è iniziata dopo a causa dell’infortunio, ma sono certo che a mano a mano vedrete tutti quanto può dare a questa formazione”.

Infine invita tutti al Palarizza: “Il settimo uomo nello sport è fondamentale, avere chi ti sostiene nei momenti più difficili e ti esaltano in quelli più belli è un’arma a cui nessuno potrebbe mai rinunciare. Spero di poter vedere il palazzetto pieno e di poter gioire insieme a loro ogni domenica”.

Per acquistare i biglietti basta seguire le pagine social della società, acquistarli su liveticket.it o a Modica da La Terra Viaggi in Corso Umberto I

Salva