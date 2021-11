Il salvataggio del surfista disperso nelle acque antistanti Pozzallo – VIDEO

E’ stato il repentino cambio delle condizioni meteomarine in zona a cogliere alla sprovvista, nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo col proprio kitesurf al largo dell’Isola dei Porri, nelle acque antistanti Pozzallo.

I soccorsi, coordinati dalla Direzione Marittima di Catania – che ha inviato sul posto la motovedetta CP 325 e un elicottero della Base Aeromobili della GuardiaCostiera di Catania – si sono conclusi dopo oltre 5 ore di ricerche: è stato l’elicottero “Nemo” AW139 ad avvistare il malcapitato aggrappato al surf al largo di baia Granelli, permettendo al proprio aerosoccorritore – lanciatosi in acqua – di recuperarlo e trasferirlo in sicurezza a bordo della motovedetta. Una volta in porto, affidato alle cure del 118.

Queste le immagini del soccorso

Salva