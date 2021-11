Calcio. Il Santa Croce vuole rialzarsi. “Dimostriamo chi siamo”

Sono ripresi gli allenamenti del Santa Croce, dopo lo stop forzato indetto dalla Lega che ha annullato la settima giornata del girone B di Eccellenza per il maltempo che ha interessato la parte orientale della Sicilia. La squadra di Lucenti dopo aver lavorato fino a sabato pomeriggio, si è ritrovata martedì sera per iniziare la preparazione in vista della gara di domenica prossima contro il Real Siracusa. Lucenti e il suo staff stanno lavorando alacremente sulla squadra per tentare di uscire da questa crisi di risultati che sta interessando i biancazzurri. Quattro punti in sei gare sono un bottino troppo striminzito per il valore effettivo della squadra che a dire del tecnico biancazzurro soffre costantemente di un blocco psicologico che ne riduce le reali potenzialità. Proprio in quest’ottica la sosta di domenica scorsa è servita al tecnico per far acquisire maggiore fiducia e consapevolezza dei propri mezzi ai suoi giocatori che spronati dalle parole di Lucenti hanno affrontato le sedute di allenamento con maggior piglio. Bisogna adesso però dimostrare sul campo di voler cambiare rotta e la trasferta di Siracusa servirà a capire se la squadra reagirà come si aspetta Lucenti. C’è da cambiare soprattutto la tendenza che ha il Santa Croce nelle gare fuori le mura amiche, dove su quattro gare ha conquistato un solo punto.

“La sosta ci è servita per ricompattarci – dice mister Lucenti – Dobbiamo dimostrare chi siamo e uscire da questo periodo negativo, facendo capire ai nostri avversari di non essere quelli che i quattro punti in classifica fanno pensare di noi. La squadra sta lavorando bene e il nostro ambiente tranquillo ci permette di allenarci senza pressioni di qualunque genere. Detto questo e rispettando i sacrifici che la società ha sostenuto, dobbiamo cercare con tutte le forze di dare una sterzata al nostro campionato. Nelle ultime due gare ho visto dei miglioramenti, anche, nella gara di Palazzolo dove a mio parere abbiamo rimediato una sconfitta immeritata. Domenica contro il Real Siracusa abbiamo da dimostrare tanto alla nostra gente e abbiamo tanto da dimostrare a noi stessi che non ci rispecchiamo nella posizione attuale in classifica”.

