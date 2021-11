Lega, Referendum giustizia. Anche gli iblei contribuiscono

Anche il territorio ibleo, nel proprio piccolo, ha contribuito. La Cassazione ha dato il via libera al referendum sulla giustizia proposto dalla Lega. “Questa estate – afferma Andrea La Rosa, responsabile provinciale Enti locali Lega Ragusa e presidente Mpsi – abbiamo raccolto moltissime firme in Sicilia, oltre alle adesioni di ben 9 regioni. Pure a Vittoria e Scoglitti c’è stato un grande entusiasmo e abbiamo raccolto parecchie firme e contribuito a questo ottimo risultato. Un impegno fortemente voluto dal nostro leader regionale, on. Nino Minardo, che ha tracciato la strada verso la direzione auspicata. Ora si passa al voto dei sei singoli quesiti. Desidero ringraziare i numerosi militanti e cittadini liberi che hanno reso possibile l’adempimento di questo diritto costituzionale. Un ringraziamento al commissario cittadino della Lega di Vittoria Stefano Frasca e al segretario cittadino del Mpsi Biagio Pelligra che, nella fase elettorale che ha visto entrambe le realtà federate e in uno spirito di collaborazione, hanno contribuito in modo concreto a questo risultato e a una partecipazione attiva della base”.

