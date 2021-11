Csen Ragusa. Corso on line per istruttori body building

Una nuova iniziativa del comitato provinciale Csen Ragusa. Prenderà il via a partire dal 20 novembre il corso on line per istruttori di body building proposto con una finalità specifica: l’iscrizione all’albo nazionale tecnici. Un momento di notevole approfondimento caratterizzato da 14 videomoduli e la possibilità di studiare in qualunque fascia oraria e in qualunque giorno. “Una ghiotta occasione per gli appassionati di questa disciplina sportiva – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – di approfondire ulteriormente le proprie capacità tecniche e di guardare al futuro con maggiore consapevolezza delle proprie peculiarità”. Il programma prevede lezioni sui seguenti argomenti: capacità condizionali, substrati energetici, biotipologia umana, teoria dell’allenamento. Ma anche nozioni di anatomia e fisiologia. In più ci sarà un approfondimento su fiscalità e diritto oltre a parlare di etica sportiva, endocrinologia, biomeccanica, alimentazione e integrazione, metodologie di allenamento. I videomoduli rimarranno on line sino al 12 dicembre. Gli esami on line, invece, sono previsti il 18 e il 19 dicembre. Per info segreteriacsen.ragusa@gmail.com.

