Modica. Prolungato lo stato di allerta rossa anche per sabato 30

A seguito del nuovo bollettino emanato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile alle ore 16.00 di venerdì 29 ottobre, è stata confermata l’allerta rossa fino alle ore 24.00 di sabato 30 ottobre. In particolare il territorio modicano si trova in una situazione particolare, proprio al confine tra la zona rossa e quella arancione. Per questo motivo vengono prorogate le ordinanze già emesse per la giornata odierna anche per la giornata di sabato e comunque fino al termine dell’allerta rossa. Quindi rimarranno chiusi i luoghi di cultura e le strutture sportive di competenza comunale. Sospese tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo. Chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private. Confermate tutte le raccomandazioni per i comportamenti da seguire in questi casi e contenute nel piano comunale di protezione civile. Il COC rimane attivo fino alla cessazione dell’emergenza. Il numero di telefono da chiamare in caso di necessità è il 3313045200.

Foto archivio

