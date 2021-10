Webinar, Anc Ragusa: Novità fiscali dopo la stagione estiva

La richiesta di esonero contributivo per i professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie. E’ uno dei temi che sarà trattato dal commercialista Ernesto Gatto, esperto di questa e di altre materie, nel corso dell’evento webinar di approfondimento promosso per domani, giovedì 28 ottobre, dalle 10 alle 12,30, dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa e avente per tema “Le novità fiscali dopo il periodo estivo”. Dopo l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali a cura del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, del presidente Anc nazionale, Marco Cuchel, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Ragusa, Maurizio Attinelli, Gatto affronterà anche le questioni legate al contributo a fondo perduto di natura perequativa commisurato al peggioramento del risultato di esercizio causa Covid 19 e, ancora, il credito d’imposta sulla sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro oltre al contributo a fondo perduto in favore delle attività chiuse a causa dell’emergenza sanitaria. Riflettori puntati pure sul primo accesso alle bozze dei registri Iva precompilati e sugli ultimi chiarimenti dell’Agenzia circa la corretta collocazione in dichiarazione dei redditi di bonus e crediti d’imposta. In primo piano anche il “Bonus moda” del 30% sull’incremento delle rimanenze di magazzino nei settori tessile, moda e accessori oltre ai recenti provvedimenti normativi di semplificazione del superbonus 110% in edilizia. “Tutti temi – sottolinea il presidente Anc Ragusa, Paolino – di stringente attualità e che meritano di essere scandagliati con la massima attenzione. C’è la necessità di approfondire determinate questioni anche per sostenere l’attività di imprese e privati in questa fase della ripartenza resa ancora più difficile da una situazione economica che stenta a normalizzarsi”.

