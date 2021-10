Gli hub e i centri vaccinali dell’Asp di Ragusa pronti per 3^ dose

Da giorni è già partita la campagna vaccinale per la terza dose in tutti gli hub e i centri vaccinali provvisori della provincia. Infatti, è possibile vaccinarsi per la terza dose anche senza prenotazione. Basta presentarsi agli hub o ai centri vaccinali presenti in alcuni comuni della provincia.

I nostri team vaccinali, ma anche i Medici di medicina generale hanno già iniziato a inoculare le terze dosi anche a domicilio, nelle Rsa e Case di Riposo.

Si ricorda che il Ministro della Salute ha ampliato la platea dei soggetti ai quali poter somministrare una dose booster di vaccino a mRNA, autorizzandone l’utilizzo per tutti gli over 60 e per le persone maggiorenni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. Altresì, si ricorda che la somministrazione dovrà comunque sempre avvenire a distanza di almeno 6 mesi dalla seconda dose, quindi dal completamento del ciclo primario.

