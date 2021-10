Confcommercio torna su emergenza furti a Marina di Ragusa

La sezione comunale Confcommercio di Ragusa esprime piena vicinanza agli esercizi commerciali “Dolci piaceri” e “Pane per i tuoi denti” per i danni e per il furto subiti sabato notte a Marina. “Come ribadito nei giorni scorsi, nel documento condiviso con le altre associazioni di categoria e sottoposto all’amministrazione comunale, soprattutto dopo aver tirato le somme della stagione estiva appena trascorsa – sottolinea il presidente Confcommercio sezionale di Ragusa, Danilo Tomasi – il tema ordine pubblico rimane sempre uno dei problemi attuali e con più urgenza da affrontare. L’invito ovviamente è indirizzato al prefetto e al questore. Conosciamo benissimo il lavoro che cercano di svolgere per la sicurezza e la tutela di tutto il territorio ragusano ma è abbastanza palese ed evidente che le unità che operano nel nostro circondario sono numericamente insufficienti per riuscire a coprirlo tutto. È indispensabile un presidio maggiore, a livello numerico, per evitare il ripetersi di questi spiacevoli episodi, è necessaria una presenza maggiore nei luoghi di maggior affollamento per evitare disagi simili, come spesso purtroppo avviene. Invitiamo anche l’amministrazione comunale a porre sotto attenzione questo aspetto: il servizio di telesorveglianza, benché necessario, non è un elemento, come abbiamo appurato, che da solo è capace di debellare il problema. Chiediamo di incrementare l’attività di monitoraggio della polizia municipale e chiediamo che il Comune possa farsi da tramite nei confronti di chi ha il compito di garantire al meglio l’ordine pubblico nella nostra città”.

Salva