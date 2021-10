Allerta rossa, scuole chiuse in quasi tutta la provincia

Allerta rossa in tutta la provincia di Ragusa. Quasi tutti i sindaci, di concerto con il Prefetto, nel tardo pomeriggio hanno emesso ordinanza in cui si stabilisce per martedì 26 Ottobre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado .

Infatti il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Sicilia ha emesso oggi l’avviso n.21298 prot. 55714 per rischio meteo – idrogeologico e idraulico con livelli di allerta Rossa per via delle condizioni meteo avverse previste nella zona F ( provincia di Ragusa) a partire dalle ore 0,00 del 26 Ottobre e per le prossime 24 ore. Di conseguenza sono state allertate tutte le strutture comunali competenti . Si consiglia quindi di non uscire di casa tranne che per motivi urgenti. A Modica, allo stato, le scuole rimarranno aperte.

