Santa Croce. Il Sindaco dispone chiusura delle scuole per martedì

Nella giornata di domani, martedì 26 ottobre, nel territorio comunale di Santa Croce Camerina resteranno chiuse, per Allerta meteo Rossa, le scuole di ogni ordine e grado.

Alla luce del bollettino relativo allo stato di allarme presente nel territorio comunale che interessa la zona F della Regione Siciliana, dovuto a rischio idrogeologico e idraulico per temporali, con inizio a partire dalle ore 0:00 del 26/10/2021 e fino alle ore 24:00 del 26/10/2021, il Sindaco di Santa Croce Camerina ha firmato un’ordinanza sindacale che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per evitare pericoli alle persone e di dovere provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità.

