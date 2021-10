Roma. “Notti Felliniane” si chiude con un premio a Guido Cicero

“Un’opera di particolare impatto per colori, luce e tecnica originale. Un connubio che esalta il paesaggio romano, lo sguardo di Fellini e l’amore del regista per la città di Roma”. È con questa motivazione che il pittore modicano Guido Cicero ha ricevuto il primo premio – sabato 16 ottobre 2021 a Roma – alla rassegna d’arte “Notti Felliniane”, all’interno della prestigiosa Galleria Internazionale Aria Contesa Arte.

Il dipinto “Amarcord Roma” (acrilico su tela 80×120) ha riscosso molto successo ed entusiasmo nel pubblico presente all’inaugurazione del terzo evento dedicato al grande genio della cinematografia italiana del Novecento Federico Fellini. “Sono onorato di aver ricevuto questo premio, per me è stata una vera sorpresa. Un riconoscimento che si estende a una comunità, la mia città: Modica” spiega Guido Cicero, componente del Caffè Letterario Salvatore Quasimodo. “Ringrazio le sorelle Teresa & Tina Zurlo, Galleriste Area Contesa Arte, per avermi invitato, e il critico d’arte, Mario Salvo, che ha colto l’essenza della mia opera. Un pensiero lo devo anche all’Azienda ‘Peluso 1964’ che ha impreziosito la serata con una degustazione di cioccolato modicano”.

La mostra dedicata interamente al lavoro del grandissimo regista, sceneggiatore, attore e scrittore italiano, si è conclusa mercoledì 20 ottobre.

Silvia Girasa

