Santa Croce calcio a Palazzolo per vincere.Agnello: ”Crediamoci”

La settima giornata del campionato di Eccellenza vedrà il Santa Croce calcio impegnato in trasferta contro lo Sporting Club Palazzolo. La squadra di Lucenti dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale è alla ricerca di conferme e tenterà di dare continuità ai risultati, cercando di conquistare il bottino pieno. Sempre nel massimo rispetto per l’avversario di turno, lo staff tecnico del Cigno, vuole dare la giusta attenzione alla partita, cercando di prepararla al massimo. La squadra in settimana ha lavorato alacremente in vista della contesa contro i gialloverdi palazzolesi che come il Santa Croce hanno l’obiettivo del mantenimento della categoria. Mister Lucenti per la gara avrà a disposizione gli stessi elementi di domenica scorsa, con in più il giovane attaccante Fernandez Uematsu Lucas Sho classe 2001 di nazionalità statunitense. Il neo giocatore biancazzurro ha iniziato la stagione al Ragusa, ma nelle stagioni scorse ha militato in formazioni di Eccellenza dell’Umbria. La società crede molto nel gruppo che si sta man mano amalgamando ed è convinta che con i progressi ottenuti nelle scorse settimane, si possa davvero sperare in un cambio di tendenza.

” La vittoria contro il Viagrande può essere la nostra svolta. – dice il DS Claudio Agnello – Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra ha avuto la forza di rialzarsi e ottenere i primi tre punti della stagione. Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento visto domenica in campo e credere di più nei nostri mezzi. Abbiamo molto da lavorare, ma la strada intrapresa è quella giusta. Domenica andiamo a Palazzolo a giocarci la nostra partita contro una nostra diretta concorrente alla salvezza. Sono convinto che la nostra squadra può giocarsela contro tutti, bisogna però crederci e entrare in campo con il giusto atteggiamento. Andremo a Palazzolo per conquistare i tre punti e sono sicuro che i ragazzi faranno una gara superlativa”.

La gara si giocherà allo stadio “Scrofani Sallustro” di Palazzolo Acreide e avrà inizio alle ore 15.30. a dirigere la gara sarà il signor Luca Naselli della sezione di Catania che sarà collaborato dai signori Di Martino e Firera della sezione di Ragusa

