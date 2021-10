Lorefice (m5s): Bando Rigenerazione scuola da 2 milioni di euro

“Credo sia una grande opportunità per le scuole della provincia di Ragusa la partecipazione all’avviso pubblico “Rigenerazione scuola”, indetto dal Ministero dell’Istruzione per favorire la transizione ecologica e culturale delle scuole, ispirato agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.” Lo comunica la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Marialucia Lorefice (m5s), dopo aver informato i dirigenti scolastici della provincia sul bando in questione:

“In totale sono stati stanziati 2 milioni di euro – spiega la presidente – ogni istituzione scolastica potrà presentare il proprio progetto, ispirato agli obiettivi dell’Agenda 2030 della sostenibilità, anche coinvolgendo uno o più enti del terzo settore, e potrà ricevere finanziamenti fino a un massimo di 25mila euro.

Le iniziative scolastiche potranno spaziare dall’educazione ambientale all’ educazione alla sostenibilità, dall’educazione alimentare e alla salute al riciclo dei rifiuti, dall’economia circolare alla cittadinanza del mare.

Le candidature – prosegue Lorefice – dovranno essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma PimerMonitor, a partire dal 21 ottobre ed entro e non oltre le ore 23:59 del 15 novembre 2021.

Ricordo, inoltre, l’avvio della Settimana della Rigenerazione, indetta dal Ministero dell’Istruzione, per coinvolgere le scuole, gli enti e le associazioni in progetti, incontri e iniziative di attuazione del Piano Rigenerazione.

L’evento – comunica la presidente – si svolgerà dal 3 al 5 novembre 2021 e si colloca in continuità rispetto ad altri importanti appuntamenti: Youth4ClimateDriving Ambitions; la Conferenza dei giovani sul clima e la 26a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici (COP 26) che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre prossimi.

Si potrà seguire l’iniziativa tramite i canali social del Ministero e in diretta sul canale YouTube.

Ringrazio il governo per questo straordinario impegno per rendere le nuove generazioni protagoniste di una svolta culturale, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo, partendo dal presupposto che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future.” Conclude Lorefice

