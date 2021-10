Ragusa. Nominato un esperto in materia di inquinamento acustico

L’Amministrazione Comunale intende contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico, provocato dal rumore o da suoni di elevata intensità, che è una delle principali cause del progressivo peggioramento della qualità della vita nei grandi centri urbani. Per questo motivo il Sindaco Peppe Cassì con propria determinazione n.62 del 20 ottobre scorso, ha deciso di nominare un esperto che possa collaborare per il controllo e verifica dei documenti di impatto acustico così come previsto dalla normativa vigente.

Per la durata di un anno è stato quindi conferito l’incarico di esperto del sindaco a Carmelo La Cognata, in possesso delle specifiche competenze richieste in tale settore che ha già contribuito a porre in essere le azioni necessarie per attuare il programma amministrativo in materia di inquinamento acustico.

Allo stesso verrà corrisposto l’importo complessivo di 6.000.00 euro.

