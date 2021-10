Non è iniziata bene la giornata per una donna modicana, madre di una ragazza con disabilità, che stamattina ha avuto la sgradita sorpresa di trovare la sua Mercedes lasciata in sosta la sera precedente, senza le quattro ruote e appoggiata su pietre e oggetti vari. Il veicolo era in sosta nei pressi dell’abitazione, in Via Sorda Sampieri, nello stallo riservato ai diversamente abili. E’ stata presentata denuncia.

