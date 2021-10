Lettera aperta “dall’aldilà” al sindaco di Modica

Sig. Sindaco Abbate,

siamo Angelo, Marietta, Concetta, Peppino, Carmelo, Margherita… e altre centinaia, trapassati tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta…

E noi siamo Michele, Teresa, Emanuela, Caterina, Govanni, Pietro e altre diverse centinaia, morti tra gli anni Ottanta e il Duemila.

Noi siamo Carlo, Giuseppa, Anna, Salvatore, Orazio, Silvana e tante altre centinaia, inumati nei primi due decenni del nuovo millennio.

Noi Carmelo, Agata, Saverio, Giorgia e altre decine, siamo anche noi qui nelle edicole funerarie della Cooperativa Cimiteriale Di Vittorio al Viale San Massimo del Cimitero di Modica.

Alcuni da pochi mesi e altri da quasi dieci anni con nessun amico o parente che può venirci a trovare. A portare un fiore sulla nostra tomba a baciare il nostro volto freddo, impolverato e sconsolato.

Neanche il prossimo 2 novembre fra quindici giorni verrà qualcuno. Solo fiori, lumini e preghiere ma a casa dinanzi al nostro ritratto appeso alla parete o poggiato in un portafoto nell’angolo del comò.

Da anni i nostri parenti ti chiedono, sindaco Abbate, di intervenire a recuperare tutto il complesso pericolante. Ma tu invece di essere e fare ‘il primo cittadino’ ci appari, ti proponi e ti comporti come le famose tre tragicomiche scimmiette del “Non vedo, non sento, non parlo”.

Così dai spazio a interpretazioni pericolose di qualcuno che potrebbe pensare a una tua strategia del silenzio a favore di strategie diverse di altri, interessati al trasbordo delle nostre salme in loculi nuovi e più accoglienti, con costi vergognosi.

Ti sei mosso, caro sindaco, solo dopo che anche il Genio Civile di Ragusa ti aveva obbligato a chiudere il viale San Massimo.

Che intenzioni hai?

Totò dice che la morte “è ‘na livella”. Noi, infatti, non piangiamo più. Piangono o son tristi solo i vivi, nostri parenti e amici.

Ma tu sindaco sei vivo. Ci chiediamo se hai finito le tue lacrime di commozione, di compassione. Ma forse il motivo per cui tu non piangi è perché in questa Cooperativa non hai nessuno cui portare un fiore.

Salva