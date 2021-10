In mybeginning. Drammaturgia in tre espressioni a Ragusa

Giovedì 28 ottobre, alle 19, nell’auditorium del Centro Studi Feliciano Rossitto (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), andrà in scena una rappresentazione drammaturgica che attraverso tre linguaggi artistici racconta il periodo della pandemia. In scena opere che il pittore Salvatore Fratantonio ha presentato nell’ultima mostra “Sussulti 2020-2021”, undici delle quali hanno ispirato il compositore Sergio Carrubba che le presenterà al pianoforte.

Brani selezionati dalla stessa curatrice del progetto, Elisabetta Rizza, scelti tra gli scritti della monografia che ha accompagnato la mostra, e di riflessioni del pubblico ad essa afferente, fanno da guida narrativa attraverso la lettura recitata dei due attori Ornella Cappello e Pippo Antoci. Danilo Massari alla proiezione del video.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti in base alle normative antiCovid. Sarà necessario munirsi di mascherina e green pass.

