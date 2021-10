Domani e martedì Anc Ragusa indìce due giorni di approfondimento

“Il workflow della revisione: le peculiarità dei sindaci/revisori”. E’ il tema della due giorni di approfondimento promossa dall’Associazione nazionale commercialisti Ragusa che, in modalità webinar, è in programma venerdì 22 e martedì 26 ottobre. Relatori saranno gli esperti Ermando Bozza e Paola D’Angelo. Ad aprire i lavori e i saluti istituzionali saranno a cura del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, del presidente Anc nazionale, Marco Cuchel, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli. Domani, intanto, dalle 9,30 alle 14,30, saranno affrontati i seguenti temi: la documentazione della revisione, le modalità organizzative e le attività preliminari all’accettazione e mantenimento dell’incarico; la fase di pianificazione della revisione; la pianificazione delle attività di vigilanza. “Cinque ore di attività – spiega il presidente Paolino – nel corso delle quali i relatori ci accompagneranno a comprendere in che modo è cambiata questa particolare attività di controllo e monitoraggio dei conti. Ci soffermeremo sulle attività tipiche dell’insediamento del collegio sindacale, sulla valutazione preliminare del rischio incarico, sulle attività di comprensione del sistema di controllo interno e sullo scambio di informazioni tra revisori e sindaci. Martedì tratteremo altre questioni sempre connesse al tema principale. Riparte con rinnovato slancio la nostra attività di formazione con la consapevolezza di dovere essere sempre informati e al passo con i tempi nei rapporti con le aziende e con i cittadini di cui curiamo le consulenze fiscali”.

