Confimprese Ragusa chiede nuova proroga sulla Tosap

Un ulteriore proroga sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le imprese di pubblico esercizio sono esonerate, fino al 31 dicembre 2021, dal pagamento della Tosap. Confimprese Ragusa con il direttivo comunale chiede la proroga fino al prossimo mese di giugno del 2022. “Sono piccoli grandi momenti di un lento ritorno alla normalità dopo quasi due anni di pandemia – spiega il presidente territoriale, Peppe Occhipinti – tra lockdown, zone rosse, riaperture e chiusure. L’avanzamento della campagna vaccinale, con sempre più italiani immunizzati, è un buon segnale. L’allentamento delle restrizioni per contenere la diffusione del Covid19 va di pari passo con l’adozione – da parte dei gestori dei locali aperti al pubblico – di tutte le misure di igiene e di comportamento a tutela dei clienti. Chiediamo al sindaco di Ragusa, Peppe Cassi e alla giunta un atto di grande responsabilità nei confronti del mondo della ristorazione con la proroga della Tosap fino al prossimo mese di giugno. Siamo consapevoli delle grandi difficoltà che sta vivendo il paese – commenta il presidente territoriale di Confimprese -con gli aumenti nei carburanti e, a cascata, sui beni di prima necessità. La raffica di aumenti avrà ricadute anche sui prezzi dei beni al dettaglio come pane, e pasta”. La crescita dei costi dei beni al dettaglio è una conseguenza dell’aumento del prezzo delle materie prime e dell’energia. In evidenza il Gpl e soprattutto il metano auto sotto la spinta dell’impennata delle quotazioni di gas. Salita più contenuta per i prezzi di benzina e diesel. In un Paese dove l’85% delle merci viaggia su strada si tratta di un effetto valanga sulla spesa delle famiglie e sui costi delle imprese.

