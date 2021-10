Marina di Ragusa. Plesso scolastico un cantiere aperto

Plesso scolastico a Marina di Ragusa. L’ennesimo cantiere ancora da ultimare. La denuncia è di Angelo la Porta, presidente del movimento civico Territorio a Marina. “A tutt’oggi, così come avevamo segnalato alla fine del mese scorso – dice laporta – ci sono ancora i lavori in corso per una ridistribuzione degli spazi interni che dovrebbero ospitare, ancora oggi a circa un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, una nuova sezione della scuola dell’infanzia. Come abbiamo già messo in evidenza, in un precedente intervento, l’amministrazione comunale ed in particolare l’assessore alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica avrebbe avuto, durante i nove mesi che hanno anticipato l’inizio dell’anno scolastico, tutto il tempo necessario ed il modo per organizzare e definire questa situazione nel migliore dei modi al fine di non creare , invece,questa parentesi penalizzante per il normale andamento scolastico”. Ancora oggi, purtroppo, la scuola si presenta come un cantiere perenne. “Vediamo in giro per l’istituto imbianchini ed operai all’opera –incalza laporta – per l’assessore, ci pare di aver capito, che tutto è normale, ma in realtà la scuola è ancora un cantiere. Ci chiediamo, a questo punto, quando questi lavori saranno ultimati atteso che gli ambienti scolastici vanno anche arredati e l’istituto ,dove mancano tra l’altro degli spazi esterni adeguati,deve essere pronto anche sotto l’aspetto delle condizioni compatibili con l’attività didattica”.

Salva