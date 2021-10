Arrivano fondi extra per le scuole modicane

Il Comune di Modica verserà 60 mila euro nelle casse delle scuole di competenza comunale (asilo, elementari, medie) per l’acquisto di materiale extrascolastico di prima necessità e per il servizio cosiddetto di “scodellamento”. Nel materiale extrascolastico di prima necessità rientra l’acquisto di carta igienica, detersivi, detergenti e tutto ciò che serve alla cura igienico sanitaria degli alunni, dai più piccoli ai più grandi. Lo scodellamento, per il quale sono previsti 10 mila euro, consiste nel beneficio economico concesso ai collaboratori scolastici delle scuole dell’infanzia per assistere i bambini durante il servizio mensa. I fondi sono stati ripartiti in base al numero degli iscritti per ogni istituto e serviranno a sopperire ad alcune carenze delle quali spesso si fanno carico le stesse famiglie

