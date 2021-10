Si è svolto stamane un sopralluogo presso la Stazione Passeggeri di Pozzallo per fare il punto sull’iter di rilancio dell’infrastruttura partito con la concessione dell’area al Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Dopo un breve confronto, il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ed il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo Donato Zito si sono recati all’interno della stazione per verificare lo sviluppo dei progetti illustrati dal dirigente provinciale del settore tecnico, ingegnere Carlo Sinatra.

“Ottenuta la concessione dell’area – ha spiegato il Commissario Piazza – finalmente diventiamo operativi al cento per cento anche se, è giusto ricordarlo, in quest’ultimo anno è stata comunque assicurata la fruibilità della stazione in modo efficiente. Un primo step prevede l’apertura di un passaggio ciclopedonale che attraversa l’area antistante la struttura. Una scalinata collegherà la Stazione Passeggeri al porto piccolo, in modo da poter rendere l’area fruibile non solo ai viaggiatori in transito ma all’intera comunità. A questo proposito si predisporranno diversi servizi. All’interno della struttura verrà attrezzato un punto ristorazione, la biglietteria e numerosi locali che verranno dati in gestione”. “Allo stesso tempo – ha aggiunto Piazza – anche le navi da crociera cominceranno ad usufruire dell’infrastruttura, grazie ad un sistema di navette che porterà i passeggeri dallo sbarco condurranno all’interno della stazione”.

“Tutto è finalizzato alla politica di sviluppo dell’area portuale – ha aggiunto il sindaco Ammatuna – anche verso la città di Pozzallo. Non ci sarà più questa separazione netta col centro abitato, la recinzione attualmente esistente verrà sostituita da una scalinata di ingresso. Il progetto è quello di collegare la Stazione con una pista ciclabile che dal Porto si congiunga agli altri tratti che stiamo realizzando. Cittadini e turisti potranno quindi vivere questi luoghi anche per momenti di svago e convivialità”.

“L’intendimento della Capitaneria di Porto – ha dichiarato il Comandante Zito – è quella di aprire il porto piccolo alla città e rendere la Stazione Marittima il fulcro di questa operazione. Per questo motivo prosegue il confronto col Libero Consorzio e l’Amministrazione comunale, nella speranza che in tempi brevi si possa dare avvio i lavori affinché entro la prossima stagione estiva la Stazione Marittima possa essere vissuta appieno anche da tutti i ragusani”.

