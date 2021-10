Avimecc Volley Modica cade contro il Palmi in Calabria

Cade a Reggio Calabria il muro dell’Avimecc Volley Modica, i ragazzi di D’Amico si sono dovuti arrendere davanti alla Omifer Palmi, costruita per crescere e confermarsi ai vertici della classifica. Una lotta che ha emozionato tutti, con un equilibrio che ha visto Palmi far pendere l’ago della bilancia sul fattore casa.

Il primo set inizia con Palmi che si trova sopra per 8-4, con Laganà e Rosso che prendono sulle spalle il sestetto di casa fino al punteggio di 16-11. La formazione Modicana cerca di tenere il ritmo con gli attacchi del solito Martinez, ma deve arrendersi al primo set con il finale di 25-21.

Lo stesso canovaccio si mantiene nel secondo set, Modica prova una reazione d’orgoglio con il punteggio iniziale di 8-7 con l’obiettivo di mettere pressione ai padroni di casa e cercare di raggiungere un pareggio che però non riesce ad arrivare. Gli uomini di Polimeni sfruttano il fattore campo per allungare prima sul 16-12 e chiudere poi sul 25-21.

Nell’ultimo set la formazione ospite inizia a sentire il peso del parziale e le energie mentali iniziano a mollare, il punteggio iniziale vede Palmi avanti 8-4 sotto le giocate di Marra, formazione che dilaga fino al 16-9 e chiude la gara sul 18-25.

Adesso è tempo di pensare alla prossima gara casalinga per tornare subito ad alzare il ritmo e l’entusiasmo della squadra che ha comunque raccolto un buon numero di punti in casa di una delle favorite nel girone. La prossima gara avrà bisogno del pubblico come settimo uomo, i biglietti saranno in vendita già a partire da domani sul portare liveticket.it e da “La Terra” agenzia in Corso Umberto I.

OmiFer Palmi 3

Avimecc Volley Modica 0

Parziali: 25-21, 25-21, 25-18

Arbitri: Guarneri Roberto – Stancati Walter

OmiFer Palmi: Marra 10, Fortunato (L1), Gitto, Amato, Prespov, Russo 9, Rosso 11, Paris 6, Nicolò, Di Carlo (L2), Roberts, Laganà 11, Remo, Soncini. Allenatore: Antonio Polimeni

Avimecc Volley Modica: Alfieri 1, Raso 4, Martinez 16, Caleca, Turlà 1, Chillemi 8, Nastasi (L1), Gavazzi, Aiello (L2), Loncar 5, Tidona, Garofolo, Saragò. Allenatore: Giancarlo D’Amico.

Salva