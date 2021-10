Assalto Cgil Roma. Pd Ragusa: Presenteremo Odg contro fascismo

“Il Partito Democratico di Ragusa, tramite il proprio capogruppo in Consiglio comunale, il consigliere Mario Chiavola, presenterà un ordine del giorno per gridare con forza ‘NO AL FASCISMO’ e contro ogni forma di violenza che da quella tragica parentesi della storia d’Italia trae ispirazione”. Lo annuncia Peppe Calabrese, segretario cittadino del PD della città di Ragusa, che aggiunge: “In questa settimana appena passata dal vile attacco fascista alla sede della CGIL a Roma, durante le proteste contro il Green Pass, abbiamo atteso che il sindaco Cassì non si limitasse a portare la propria solidarietà agli esponenti locali del sindacato vittima di quell’azione antidemocratica e vigliacca, ma anzi che si facesse promotore di un ordine del giorno in Consiglio comunale, da sottoporre a tutte le forze rappresentate, di maggioranza e di minoranza, per esprimere piena condanna dell’episodio e sottolineare ancora che Ragusa è antifascista. Ciò non è accaduto e non siamo sorpresi – continua il segretario ibleo del PD – perché quando si parla di fascismo il sindaco Cassi, che è stato eletto anche con i voti di Fratelli d’Italia e della Lega (anche se oggi non fanno più parte della maggioranza), preferisce tacere piuttosto che condannare. Analogo è il comportamento del Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo. Questo sindaco e la maggioranza che lo sostiene tentano di nascondere la natura delle loro origini per non far capire che Ragusa è governata dalla destra, ma alla prova di fatti non ci riesce.”

“Peccato – conclude Calabrese – il sindaco avrebbe potuto compiere un gesto importante per condannare il fascismo e le violenze, ma non l’ha fatto, e allora ci penserà il PD nella speranza che anche la maggioranza voglia condividere l’atto”.

Salva