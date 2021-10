Santa Croce. Impianto fotovoltaico, conclusa conferenza servizi

Il Sindaco di Santa Croce,Giovanni Barone, comunica che ieri, si è conclusa la Conferenza dei Servizi, indetta Dipartimento Regionale Ambiente, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico in c.da Dammusi, della potenza di 18 MWp su, richiesta della Società Solar Italy XVI s.r.l.

Il Comune di Santa Croce Camerina, rappresentato dal Sindaco e dai tecnici 3° Dipartimento, si è espresso favorevolmente a seguito di avvenuta accettazione dell’esecuzione a totale cure e spese della Società proponente, di una serie di “misure compensative” di tipo ambientale e territoriale, stimati sulla base del Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia, dell’importo di € 751.670,00 oltre Iva, spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

Pertanto contestuale alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in c.da Dammusi verranno attuati, i seguenti interventi:

– Realizzazione di 3 (tre) impianti fotovoltaici sulle coperture pubbliche del valore di € 374.670,00 (Iva esclusa).

– Realizzazione dell’illuminazione stradale di Via Torre di Mezzo attraverso l’installazione di 75 (settantacinque) lampioni solari stradali stand-alone del valore di € 180.000,00 (Iva esclusa).

– Riqualificazione area Fonte Paradiso attraverso la realizzazione di un’area fitness, di una pista da jogging con relativa illuminazione e di un’area di sgambatura per cani, del valore commerciale di € 197.000,00 (Iva esclusa).

