A Chiaramonte Gulfi la sesta edizione di Hybla Music Concert

L’associazione Mondo di Luci, con la direzione artistica della presidente Maria Distefano, organizza la sesta edizione di Hybla Music Contest. Dopo quella dello scorso anno svoltasi completamente online a causa dell’emergenza sanitaria, la kermesse ritorna dal vivo presso il teatro comunale Leonardo Sciascia a Chiaramonte Gulfi domani, domenica 17 ottobre. “Ci spostiamo a Chiaramonte Gulfi con il patrocinio del Comune – spiega Distefano – grazie al sindaco Sebastiano Gurrieri e all’assessore alle Politiche giovanili e spettacolo Gianvito Messina che hanno accettato di scommettere insieme con noi sulla buona riuscita dell’evento anche con tutte le ristrettezze e normative anticovid in vigore. Avremo concorrenti di varie fasce di età provenienti dal nostro territorio e da Paesi europei (Malta, Bulgaria, Romania, Estonia, Portogallo) anche se, purtroppo questi ultimi non potranno essere presenti, per difficoltà negli spostamenti, ma saranno ascoltati tramite videoclip”. La giuria sarà composta da professionisti del settore musicale, artistico e della stampa: il presidente di giuria sarà il maestro Marco Vito, direttore d’orchestra ad Amici della De Filippi, ospite a Sanremo, disco d’oro per l’esibizione in Romeo e Giulietta di Riccardo Cocciante, vocal Coach; Angelo Russo, attore che non ha bisogno di presentazioni, il Catarella nella fiction Montalbano, oltre a ballerino a Ballando con le Stelle con Anastasia Kuzmina, ospite in diverse trasmissioni televisive; Sergio Cassisi, presidente provinciale del Csen Ragusa; Gianni Papa, giornalista, pubblicista, scrittore e autore; Gianvito Messina, maestro di corno francese e musicista; Sara Carpinteri, maestra di pianoforte e musicista; Riccardo Alma, maestro di pianoforte e musicista. L’intera finale sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 17 di domani sulla pagina Facebook “Mondo di luci”.

Salva