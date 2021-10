Pozzallo. Mozione del Sindaco per cittadinanza onoraria al corpo Capitanerie

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha trasmesso al Consiglio Comunale una Mozione di indirizzo per conferire al Corpo delle Capitanerie di Porto la cittadinanza onoraria.

Nel 2021 ricorre il 20º anniversario dell’elevazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzallo a Capitaneria di porto, avvenuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 2001 n. 365.

La presenza della Capitaneria di Porto a Pozzallo rappresenta un obiettivo importante e strategico per l’intero territorio provinciale e la sua istituzione si è rivelata una decisione lungimirante, in considerazione delle sfide che riguardano la tutela ambientale del mare e dei litorali, la sicurezza ed il rispetto della legalità, nonché un impulso notevole alle attività economiche insediate nelle aree demaniali marittime.

“Ricordare adeguatamente il 20º anniversario dell’istituzione della Capitaneria di Porto di Pozzallo-afferma il Sindaco Ammatuna – conferendo la cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto non è soltanto un atto dovuto, ma un riconoscimento alle donne e agli uomini che si impegnano quotidianamente con abnegazione anche oltre il semplice espletamento del proprio dovere”.

