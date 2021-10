Ciclismo. Multicar prima classificata tra i Giovanissimi

La stagione dell’Asd Multicar Amarù continua su due fronti. Gli Allievi, intanto, continuano a mettersi in luce nelle varie competizioni, anche a livello nazionale, a cui partecipano. E’ il caso di Christian Di Prima che, domenica scorsa, a Pinerolo, in Piemonte, è riuscito a fare valere le proprie potenzialità conquistando un ragguardevole piazzamento. E’ arrivato decimo dando ulteriore lustro, in questa stagione, alla società ipparina. Che, inoltre, è impegnata pure sull’altro fronte con i Giovanissimi, dimostrando, ancora una volta, di avere a disposizione un parterre di atleti di tutto rispetto. Lo testimoniano i risultati ottenuti a Vittoria che, come sempre, hanno consentito all’Asd Multicar Amarù di conquistare il palmares di società prima classificata. Questo il dettaglio dei piazzamenti. Marco La Rocca, categoria G1, secondo classificato; Lorenzo Talento, categoria G2, terzo classificato; Enrico Nativo, categoria G3, secondo classificato; Leonardo Carbonaro, categoria G4, secondo classificato; Gabriel Minardi, categoria G5, primo classificato; Salvatore Caruso, G5, secondo classificato; Simone La Rocca, G5, terzo classificato. “Ancora una prova straordinaria da parte dei nostri piccoli – dice il presidente Carmelo Cilia – che sono riusciti a dare continuità ai buoni risultati ottenuti durante le ultime settimane. Speriamo di proseguire così e di fare in modo che la crescita di questi giovani possa seguire il programma che abbiamo pianificato”.

Salva