Controllo del green pass per i dipendenti del Comune di Ragusa

Come previsto dalla recente normativa che prevede dal 15 ottobre l’obbligo del green pass anche per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, stamane al Comune di Ragusa i funzionari che sono stati incaricati nei diversi settori dell’Ente alla verifica del possesso del green pass dei dirigenti, funzionari e di tutto il personale, hanno effettuato i controlli previsti.

Anche il sindaco Peppe Cassì, al suo ingresso al Comune nella giornata odierna, ha esibito il green pass, certificazione che dovrà essere posseduta e verificata anche per tutti gli amministratori che entreranno negli uffici del Comune.

