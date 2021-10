Federfiori Ragusa pianifica il rilancio del comparto

Federfiori, federazione aderente a Confcommercio, si sta organizzando per pianificare il futuro. Soprattutto, dopo il fermo dell’attività registratosi durante i mesi della pandemia. Adesso, si stanno valutando quali possono essere le migliori iniziative per cercare un pronto rilancio alla luce dei danni con cui il comparto si è dovuto confrontare. Questo il senso dell’incontro del direttivo provinciale che, riunitosi a Chiaramonte Gulfi, convocato dal presidente provinciale Federfiori, Giovanni Salerno, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente nazionale Federfiori, Rosario Alfino, del presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, e del sindaco di Chiaramonte, Sebastiano Gurrieri.

“La partecipazione alle fiere di settore, anche dopo la riapertura delle stesse con tutte le precauzioni del caso – afferma Salerno – è uno dei punti salienti per rilanciare la nostra attività. Cercheremo di trarre il massimo profitto, in termini di programmazione, da questi eventi”. “Il comparto – ha aggiunto Manenti – deve recuperare il terreno perduto a causa del fermo con cui ha dovuto fare i conti ma ora ci sono tutte le premesse perché si possa rimettere in moto un’attività che, nel territorio ibleo e in quello siciliano, è in grado di movimentare importanti flussi economici”. Il presidente nazionale Alfino: “Sto monitorando sui vari territori come ci si sta riorganizzando. E devo dire che la provincia iblea, dove la presenza della nostra federazione può contare su addentellati di un certo tipo, è una di quelle, in ambito nazionale, che sta cercando di muoversi con assoluta consapevolezza dei propri mezzi per programmare i piani dei prossimi mesi nella maniera più adeguata e per ritornare ai livelli pre-pandemici, cosa non sempre facile. Qui, però, ci sono tutte le condizioni affinché ciò possa accadere”.

Salva