La Lega sarà rappresentata in consiglio comunale a Vittoria

“Riteniamo di avere ottenuto un buon risultato. Per la prima volta, come lista della Lega, ci siamo misurati con una competizione elettorale difficile e lunga, ma effettuata grazie al nostro leader locale e unico referente, Andrea La Rosa, sempre presente a nostro sostegno. E il fatto di avere superato lo sbarramento per entrare in Consiglio, la dice lunga sulla bontà del lavoro svolto”. E’ il commento del commissario cittadino di Vittoria, Stefano Frasca, soddisfatto per l’esito elettorale. La Lega a Vittoria ha animato la competizione in uno dei quattro comuni in cui era in lizza tra i 42 siciliani in cui si andava al voto per le amministrative. “Ci siamo scommessi con 24 persone che ci hanno messo la faccia, riuscendo a portare a casa – continua Frasca – un risultato di tutto rispetto. Anche il patto federativo con il movimento civico Sviluppo Ibleo ha garantito il raggiungimento di quel traguardo che auspicavamo nel contesto di una campagna elettorale infinita e per certi versi molto strana, sicuramente condizionata a lungo dalla pandemia”. E il presidente di Sviluppo Ibleo, responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa, Andrea La Rosa, aggiunge: “Il lavoro fatto dalla base e dal gruppo dirigente, alla sua prima esperienza, con un gruppo già collaudato, è stato davvero encomiabile. Da domani saremo di nuovo in attività, per crescere e rafforzare una nuova classe dirigente, aprendo una interlocuzione più diretta con la nostra comunità. La Lega sarà rappresentata in Consiglio comunale. Se avessimo avuto la presenza dei big durante la campagna elettorale, avremmo potuto puntare a un risultato ancora più rotondo. Ma emerge, comunque, il grande attivismo della base che si è spesa in maniera costruttiva. Ci sono i migliori presupposti per costruire bene mentre, adesso, ci spenderemo nel ballottaggio a sostegno di Sallemi, pensando già a mettere a punto la Lega del domani, una Lega radicata sul territorio e che costruisca ancora di più, puntando ad un partito in grado di guardare alle sfide del futuro in totale sintonia col nostro leader regionale, on. Nino Minardo”.

Salva