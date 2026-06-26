Incidente stradale in contrada Crocevie a Modica: scontro tra due auto, interviene il 118

MODICA, 26 Giugno 2026 – Un nuovo incidente stradale si è registrato nel pomeriggio nel territorio di Modica, precisamente in contrada Crocevie, una zona già nota per la delicatezza della sua viabilità. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, due vetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto: si tratta di una Fiat Panda e di una Opel di colore bianco.

Lo scontro ha subito attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio, che hanno allertato i soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio, ma l’impatto tra i due mezzi è stato abbastanza forte da rendere necessario l’intervento immediato del personale sanitario.

Sul posto sono giunte tempestivamente le ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai conducenti e agli eventuali passeggeri rimasti coinvolti nel sinistro. Oltre ai sanitari, sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito, gestire il traffico veicolare – che ha subito inevitabili rallentamenti – e mettere in sicurezza la strada.

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