Vittoria, viola la detenzione domiciliare: 34enne finisce in carcere

VITTORIA, 27 Giugno 2026 – Un pregiudicato di 34 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria in esecuzione di un ordine di carcerazione. Il provvedimento, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, ha disposto la revoca del regime di detenzione domiciliare a cui l’uomo era precedentemente sottoposto.

La decisione della magistratura è scaturita dal costante e meticoloso monitoraggio del territorio effettuato dalle forze dell’ordine, impegnate in una fitta serie di controlli sui soggetti gravati da misure restrittive della libertà personale nel comune vittoriese. Proprio durante queste verifiche, i poliziotti hanno accertato e documentato ripetute violazioni delle prescrizioni da parte del trentaquattrenne, segnalandone tempestivamente la condotta all’Autorità Giudiziaria.

A fronte delle reiterate trasgressioni, il beneficio della detenzione in casa è stato revocato, riaprendo per l’uomo le porte del penitenziario. Dopo la notifica del provvedimento e l’espletamento delle formalità di rito presso gli uffici del Commissariato, l’arrestato è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa. Presso la struttura penitenziaria iblea il 34enne dovrà adesso espiare la pena residua di 5 anni, 4 mesi e 27 giorni di reclusione.

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