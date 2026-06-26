Modica. Tre atleti a Scherma futura 2026. A Roma brillano atleti non vedenti

Modica, 26 giugno 2026 – Giunge un altro importante riconoscimento per il settore giovanile della Conad Scherma Modica. Sono infatti tre i giovani fiorettisti modicani selezionati per partecipare al Campus 2026 Progetto Scherma Futura organizzato dalla Federazione Italiana Scherma. Un prestigioso appuntamento inserito in un articolato progetto di ricerca, valorizzazione e sviluppo dei talenti emergenti della scherma italiana. A rappresentare i colori della società saranno Sofia Spadaro per la categoria ragazze, Giovanni Barone per la categoria ragazzi e Gioele Flamingo per la categoria allievi; tutti protagonisti di una stagione ricca di risultati e conferme sulle pedane regionali e nazionali. Una presenza che premia il percorso dei tre atleti e, allo stesso tempo, il lavoro quotidiano svolto dalla sala scherma modicana nella crescita dei giovani schermidori. Il Campus avrà luogo a Chianciano Terme dal 6 al 12 luglio, per una intensa settimana di allenamento, guidata da tecnici federali, tra i migliori rappresentanti italiani delle categorie ragazzi e allievi. Esperienza che i giovani fiorettisti siano certi sapranno sfruttare al massimo per arricchire il proprio bagaglio sportivo e umano, e che gli permetterà di proiettarsi verso la prossima stagione con rinnovata energia. A chiusura della stagione agonistica giungono inoltre soddisfazioni anche dal settore paralimpico, e dalla scherma non vedenti in particolare. Impegnati a Roma nei Campionati Italiani, in una edizione con il record di partecipanti per la disciplina, gli atleti modicani hanno sciorinato una eccellente prestazione, chiusa con il 5º posto di Tommaso Ferraro, il 6º del giovane Lorenzo Occhipinti e l’8º di Carmelo Gurrieri. A cui si aggiunge il 9º posto di Carnazza fermato nel derby con Gurrieri. Una ulteriore conferma del valore di un progetto che da anni vede la società impegnata nella promozione di una scherma sempre più inclusiva e aperta a tutti. Due percorsi diversi, quello giovanile e quello paralimpico, ma uniti dalla stessa idea di sport: dare opportunità, costruire crescita e permettere a ogni atleta di esprimere il proprio talento.

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